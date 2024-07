Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach coraz bliżej. Jest jedna zmiana...

Jak przekazuje RMF FM, zakaz ma działać tylko w nocy. Zmiana miałaby wejść w życie już jesienią tego roku. Pomysłodawcą tej regulacji prawnej jest Ministerstwo Zdrowia. „Zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywałby na stacjach benzynowych w całej Polsce codziennie między 22.00 a 6.00 rano. Początkowo resort zdrowia chciał całkowicie wycofać alkohol ze sprzedaży na stacjach” – informuje RMF FM.

Stacja rozmawiała z Izabelą Leszczyną, minister zdrowia. – To będą na początek tylko godziny nocne, chcę iść małymi krokami. Sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych uważam za patologię, więc chcę ją ograniczyć przynajmniej w godzinach nocnych, bo wtedy – jak analizy pokazują – ta sprzedaż jest największa – mówi polityk.

Polacy nie chcą nocnej prohibicji

Niedawno w sondażu na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" swoje zdanie na temat nocnej sprzedaży alkoholu wyrazili Polacy.

"Czy popierasz zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach po godzinie 22.00?" – na tak zadane pytanie twierdząco odpowiedziało 34,4 procent respondentów. Sprzeciw wobec nocnej prohibicji wyraziło aż 64,1 proc. badanych. 1,5 proc. nie miało swojego zdania w tej sprawie.

Polacy okazują się jednak podzieleni w kwestii zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Taki pomysł popiera 42,9 proc. ankietowanych. Przeciwko było w badaniu 55,4 proc., zaś 1,7 proc. wskazało odpowiedź "Nie wiem/ Trudno powiedzieć".

Rząd chce zakazać jednorazowych e-papierosów

W marcu podano, że Ministerstwo Zdrowia pracuje także nad projektem ustawy zakazującej jednorazowych e-papierosów. E-papieros to urządzenie umożliwiające użytkownikowi wdychanie aerozolu, w którym znajduje się nikotyna. Jest ono przedstawiane jako alternatywa dla tradycyjnych papierosów. Choć producenci przekonują, że są one zdrowsze, to jednak eksperci nie mają złudzeń: elektroniczne papierosy szkodzą w podobnym stopniu, jak te zwykłe.

