Bielan: Schetyna jest ostatnią osobą, która szczęśliwa powita Tuska w Polsce

Polityk, który był gościem programu "Gość Wiadomość" mówił o relacjach łączących Grzegorza Schetynę i Donalda Tuska. Jak podkreślił, wszyscy wiedzą, że nie są one najlepsze.

– To była męska szorstka przyjaźń. Myślę, że Schetyna jest ostatnią osobą, która powita szczęśliwa Tuska z powrotem w Polsce. Wiemy, że Tusk nie może wrócić na wybory parlamentarne, bo jego kadencja jako przewodniczącego PE kończy się już po wyborach parlamentarnych, ale może teoretycznie wrócić w wyborach prezydenckich – mówił Bielan. Wicemarszałek Senatu dodawał, że ostatnie wypowiedzi Tuska wskazują, że taki scenariusz poważnie rozważa.

Zdaniem polityka jest to potwierdzenie, że politycy Zjednoczonej Prawicy mieli rację, kiedy przed ponownym wyborem Tuska na stanowiska szefa Rady Europejskiej przestrzegali, że będzie on wykorzystywał przez 2,5 roku swoje stanowisko w Brukseli do tego, żeby budować pozycję w Polsce i będzie to złamanie wszystkich reguł, które obowiązują w Brukseli.

Adam Bielan stwierdził, że nie obawia się powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Jak podkreślił, chciałby żeby wrócił i został pokonany przez kandydata PiS.