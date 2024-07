Przeprowadzka w TV Republika. "Wielomilionowa inwestycja"

Po grudniowych zmianach w mediach publicznych, popularność Telewizji Republika poszybowała w górę. Szeregi stacji szybko zasiliły dawne gwiazdy TVP, a zespół wciąż się rozrasta. W obecnych okolicznościach konieczna okazała się zmiana siedziby na większą i wyposażoną w nowocześniejsze studia. W rozmowie z portalem Wirtualne Media, szef wydawców stacji Jarosław Olechowski przekazał, że stacja będzie nadawać z nowego miejsca już za kilka miesięcy.

Nowa siedziba Telewizji Republika. Olechowski: Do końca roku

Obecnie Telewizja Republika mieści się na warszawskim Muranowie (ul. Pawia 55, wejście od ul. Dzielnej 60), a w stacji pracuje kilkaset osób.

– Właściciel budynku, w którym jesteśmy obecnie zdecydował o zmianie jego przeznaczenia. My tutaj po prostu się nie mieścimy. To siedziba pod zupełnie inną skalę działalności. Nie przystaje do dzisiejszych realiów, w których funkcjonujemy i pozycji rynkowej, jaką zajmujemy. Zmiana wynika z szybkiego wzrostu i rozbudowy części redakcyjno-produkcyjnej. Ten zespół kilkukrotnie powiększył się w stosunku do tego, co było jeszcze pod koniec zeszłego roku. Ta zmiana siedziby tak czy inaczej musiałaby się wydarzyć – mówi Wirtualnemedia.pl Olechowski.

TV Republika się przeprowadza. Będą realne studia

Szef wydawców stacji nie chciał na razie zdradzić, gdzie w Warszawie będzie mieścić się nowa siedziba Telewizji Republika. Podkreślił jednak, że będzie dużo nowocześniejsza od dotychczasowej.

– Zmieniamy siedzibę na znacznie większą i bardziej reprezentacyjną. Do końca roku będziemy nadawać z nowego miejsca. Siedziba będzie godna naszej obecnej pozycji rynkowej. Można ją będzie liczyć w tysiącach metrów kwadratowych. Będą tam realne studia. Nie tylko green box’y, tylko realne studia – wyjaśniał. Jak zaznaczał Olechowski, przeprowadzka będzie skomplikowanym procesem.

– W sumie będą trzy studia. Będą dwa studia pełnoskalowe z rzeczywistą scenografią. Będzie jedno studio green box’owe i jeszcze jedno mniejsze do łączeń, nagrań podcastowych i tego typu rzeczy. Analizujemy jeszcze różne koncepcje. Może być tak, że będzie jedno studio główne, które będzie jednocześnie studiem programu "Dzisiaj". Trochę jak jest w TVN, że z jednego studia nadają "Fakty" i TVN24. Duże studio będzie miało krycie na kilka stron. Będzie można obracać kamery na różne strony w tym studiu. To pozwoli nam różne programy realizować z tego samego studia, zmieniając scenografię. Odświeżona zostanie cała baza produkcyjna. To są wielomilionowe inwestycje – zdradził Olechowski.

Czytaj też:

Znana dziennikarka TVP dołącza do TV RepublikaCzytaj też:

"Doszedłem do ściany". Kulisy odejścia gwiazdy Polsatu