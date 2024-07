Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Wspólna konferencja z szefem MON

W Bydgoszczy odbyła się w czwartek narada z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podczas konferencji prasowej prezydent przekazał, że rozmowy dotyczyły "planowania i decyzji, które będą podejmowane na zbliżającym się szczycie NATO".

– Analizowaliśmy wszystkie kwestie związane z realizacją postanowień dotychczasowych szczytów, zarówno szczytu madryckiego, jak i szczytu wileńskiego, jak również tego, czego spodziewamy się po szczycie waszyngtońskim. Dotyczyło to zarówno kwestii logistycznych, jak i planistycznych co do wytypowania i przemieszczania jednostek, realizacji inwestycji infrastrukturalnych, kwestii zabezpieczenia i zapełnienia bazy magazynowej, o której wspominaliśmy w czasie szczytu zarówno w Madrycie, jak i w szczytu wileńskiego – tłumaczył Duda.

– Omawialiśmy te wszystkie kwestie z panami generałami, z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego i naszymi reprezentantami w strukturach wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego – dodał.



Rada Bezpieczeństwa Narodowego tuż przed wylotem na szczyt NATO

Prezydent poinformował, że zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego na godzinę 9 w poniedziałek, przed wylotem na szczyt NATO do Waszyngtonu. – Będzie możliwość wymiany myśli i idei związanych z tym, co będzie omawiane od strony tej politycznej w czasie szczytu NATO w gronie polityków, przedstawicieli wszystkich stron sceny politycznej, całej reprezentacji parlamentarnej – powiedział.



Jak dodał, "te zaproszenia na Radę Bezpieczeństwa Narodowego w tej chwili właśnie są wystosowywane".

twitter

Wojskowa narada w Bydgoszczy

Spotkanie prezydenta i szefa MON z mediami miało miejsce w Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy, gdzie planowane jest utworzenie Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO–Ukraina (JATEC).

Propozycja utworzenia placówki została przedstawiona przez prezydenta na szczycie NATO w Madrycie w 2022 r., jako jeden z flagowych projektów wsparcia Ukrainy. Podczas nadchodzącego szczytu w Waszyngtonie Polska będzie zabiegać o finalne decyzje dotyczące uruchomienia Centrum.

Czytaj też:

Polska walczy o kluczowe stanowiska w NATO. "Dwóch kandydatów właśnie przepadło"