Straż Graniczna rozbiła gang przemytników ludzi. Zatrzymany m.in. Polak

Jak czytamy w komunikacie SG, szlak przemytników biegł z Turcji przez teren Bułgarii, Rumunii, Węgier, Słowacji, Czech lub Polski do Niemiec. Cudzoziemcy do Turcji przedostawali się drogą morską, a następnie w samochodach ciężarowych transportowano ich na zachód. Za przerzut płacili od 5 do 8 tys. euro.

Według Straży Granicznej przemytnicy mogli zorganizować transport nawet kilkuset osób. Łącznie zatrzymano 170 cudzoziemców oraz 10 członków grupy przestępczej. Są wśród nich obywatele Turcji, Bułgarii i jeden Polak.

Sprawę prowadzą funkcjonariusze z placówki Straży Granicznej w Tuplicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żarach. Obywatelom Bułgarii oraz Turcji, których zatrzymano na terenie województwa lubuskiego, grozi do 8 lat więzienia za działalność w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowanie i pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy.