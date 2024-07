Tusk atakuje Fotygę. TVP.info wytyka mu błąd

We wtorek odbyły się pierwsze od 2018 r. polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. Wzięli w nich udział premier Donald Tusk i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. W trakcie rozmów pojawiła się sprawa reparacji wojennych. Szef rządu stwierdził, że Polska zrzekła się ich. Za te słowa na Tuska posypały się gromy ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości.

"Była minister nie podpisała żadnego dokumentu o zrzeczeniu się reparacji"

Tusk bronił się na portalu X. "Pisowska minister Fotyga podpisała dokument o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji, nasz rząd załatwia z Niemcami zadośćuczynienie. Morawiecki wpisał do KPO podatek od diesli, my załatwiliśmy z Komisją jego usunięcie. Zielony Ład, migranci, ukraińskie zboże – zawsze to samo" – napisał. "Oni psują, zrzucają na innych odpowiedzialność, tupią nóżkami i stroją patriotyczne miny, my naprawiamy, co się da. A niektórzy wciąż dają się na to nabierać" – dodał szef rządu.

Portal TVP.Info podkreśla, że Tusk nie mówi prawdy w tej sprawie.

"Była minister spraw zagranicznych w rządzie Jarosława Kaczyńskiego nie podpisała bowiem żadnego dokumentu ‘o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji’. Ówczesne władze nie podejmowały żadnych wiążących decyzji w tej sprawie” – czytamy.

"Rząd w Warszawie nie miał tu nic do powiedzenia"

"W interpelacji poseł Andrzej Dobosz zapytał minister Fotygę m.in. o to, czy podziela opinię, że w 1953 roku Polska zrzekła się reparacji. W obszernej odpowiedzi minister podtrzymała stanowisko poprzedniego rządu Marka Belki z 2004 r. Podkreśliła: ‘stanowisko polskiej doktryny prawa międzynarodowego w przeważającej mierze jest jednoznaczne i nie pozostawia wątpliwości co do faktu zrzeczenia się przez Polskę reparacji od Niemiec’. W tekście wspomniała jednak o dyskusji w tej sprawie i podnoszonych wątpliwościach” – dodaje portal.

Jeden z nagłówków omawianego artykułu brzmi: „Kiedy Polska zrzekła się reparacji. ‘Rząd w Warszawie nie miał tu nic do powiedzenia.’”

Czytaj też:

Jabłoński: Tusk stał się rzecznikiem rządu NiemiecCzytaj też:

Kontrowersyjna szefowa Fundacji Otwarty Dialog może wjechać do Polski