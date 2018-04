Rabiej z partnerem. Polityk Nowoczesnej chwali się zdjęciami z Malty

Polityk Nowoczesnej spędził Święta Wielkanocne na Malcie. Z wpisu opublikowanego na Facebooku wynika, że towarzyszył mu jego partner. "Cudowna Wielkanoc na Malcie dobiegła końca: był czas na słońce, długie spacery i pozytywne myślenie. Ciekawe, że w państwie, w którym według konstytucji katolicyzm jest religią państwową, a tradycja króluje na każdym rogu ulicy, od 2014 r. obowiązują związki partnerskie, a od 2017 r. - równość małżeńska. Jak widać, da się różne rzeczy harmonijnie godzić. #ZrobimyTo" – napisał na portalu społecznościowym.

"To jest jakiś element mojej tożsamości"

Paweł Rabiej ujawnił, że jest gejem we wrześniu 2016 roku. W rozmowie z Beatą Lubecką, polityk Nowoczesnej zapytany został o powód, dla którego wspiera ruchy LGBT. Odpowiedź była zadziwiająco prosta. – Jestem gejem, to jest jakiś element mojej tożsamości – wyznał Rabiej. – Ale wspieram ruchy LGBT także dlatego, że one dzisiaj walczą o ważne rzeczy, o równość, o to, żeby były w Polsce związki partnerskie – tłumaczył polityk.

Rabiej przypomniał wówczas, że nie jest to fakt nowy. Wskazywał, że był on istotnym wątkiem poruszanym w latach '90 przy okazji pisanej przez niego książki o Mieczysławie Wachowskim. Jak jednak podkreślił, po raz pierwszy wyznaje to publicznie. Rabiej zaznaczał, że bycie gejem nie jest dominującym elementem jego tożsamości, ale częścią jego życia, która nie wybija się na pierwszy plan. Tłumaczył, że nie ma jednak problemu z tym, aby mówić o swojej orientacji. – Myślę, że jeśli ktoś chce się dowiedzieć, to może mnie spytać o to wprost. Myślę, że to nie jest taka część osobowości, której należy się wstydzić, ani którą należy przesadnie eksponować – powiedział.