Tusk pyta Orbana. "Te plotki nie mogą być prawdziwe. Czy jednak mogą?"

W czwartek pojawiły się nieoficjalne informacje o planowanym spotkaniu premiera Węgier Viktora Orbana z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Na doniesienia mediów zareagował premier Donald Tusk.

"Plotki o twojej wizycie w Moskwie nie mogą być prawdziwe. Czy jednak mogą?" – napisał w języku angielskim Tusk na platformie X, oznaczając we wpisie Orbana.

twitter

Nieoficjalnie: Orban leci do Moskwy

Radio Wolna Europa, powołując się na swoje źródło w węgierskich władzach podało, że Orban w piątek poleci do Moskwy, by spotkać się z Putinem. Rozgłośnia zwraca uwagę, że do tej wizyty ma dojść kilka dni po powrocie Orbana z Kijowa i spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

O planowanej wizycie szefa węgierskiego rządu w stolicy Rosji napisał jako pierwszy na portalu społecznościowym węgierski dziennikarz Panyi Szabolcs. Według niego z Budapesztu już wyleciał do Moskwy rządowy samolot.

twitter

Premier Węgier w Kijowie. Pierwszy raz od wybuchu wojny

We wtorek podczas wizyty w Kijowie, pierwszej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Orban zwrócił się do Zełenskiego z prośbą o rozpoczęcie negocjacji z Moskwą i osiągnięcie zawieszenia broni. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Igor Żółkiew oświadczył, że Kijów przyjął do wiadomości propozycję premiera Węgier, ale nie uważa tego planu za realny.

Rosja natychmiast wstrzyma ogień i zasiądzie do stołu negocjacyjnego, gdy tylko Ukraina zrzeknie się wszystkich terytoriów utraconych w czasie wojny i zobowiąże się nie wchodzić do NATO – powiedział Putin w czwartek.

Słowa te padły podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) w Astanie. "The Moscow Times" odnotowuje, że gotowość do natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji z Ukrainą prezydent Rosji ogłosił trzeci raz w ciągu miesiąca.

Czytaj też:

Trump chce zakończyć wojnę na Ukrainie. Jest reakcja Putina