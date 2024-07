Kontrakt na amerykańskie śmigłowce Apache zagrożony

Generał Artur Kuptel, szef Agencji Uzbrojenia w Polsat News przyznał, że umowa na ten ważny kontrakt jest od wielu miesięcy gotowa do podpisu. Do zakupu jednak nie doszło, ponieważ amerykańska firma Boeing nie zatwierdziła kluczowych zobowiązań.

Umowa gotowa od wielu miesięcy

– Na moim biurku od wielu miesięcy spoczywa dokument tzw. Letter of Acceptance, czyli umowa od Stanów Zjednoczonych. Możliwość podpisania tej umowy jest warunkowana pakietem offsetowym – tłumaczy generał Artur Kupte. Wojskowy dodaje: – Z dwoma partnerami nie ma żadnych problemów. Natomiast mamy jednego partnera, mowa o firmie Boeing, który nie rozumie chyba jeszcze tej problematyki. Podejrzewam, że to brak doświadczenia.

Bez umowy offsetowej, która pozwoli skorzystać na zakupie również polskim firmom zbrojeniowym, do transakcji nie dojdzie.

– Zachęcam Boeinga, by podążył ścieżkami wytyczonymi przez innych producentów. Jeżeli dojdzie do porozumienia, umowa natychmiast zostanie podpisana – dodaje Kuptel. Generał pytany był o to, czy brak zgody będzie oznaczać zerwanie umowy. – Nie chce roztaczać czarnych chmur, ale może dojść do takiej sytuacji – odparł.

Piloci już po pierwszych szkoleniach

Przedmiotem budzącej problemy umowy offsetowej jest m.in. pozyskanie zdolności w zakresie wsparcia, napraw i obsługi technicznej kluczowych komponentów śmigłowca, używanych w walce i rozpoznaniu, w tym układów naprowadzania i wskazywania celów. Dzięki tej umowie, w polskim przemyśle obronnym ustanowione zostaną także zdolności w zakresie diagnozowania i weryfikacji ewentualnych niesprawności oraz częściowego serwisowania radarów.

Już w listopadzie 2023 r. polscy piloci z 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych rozpoczęli szkolenie w powietrzu na śmigłowcach AH-64.

