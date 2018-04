Mazurek zapowiada decyzję, która "zakończy dyskusję na temat nagród”

W rozmowie z dziennikarzami Mazurek podkreślała, że nie jest ani członkiem rządu, ani nie ona podejmowała decyzję o przyznaniu ministrom nagród. – My, jako parlamentarzyści, ich nie pobieraliśmy, natomiast mamy świadomość tego, że to rzutuje na sondaże – przyznała. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziała, że niebawem zostanie podjęta decyzja, która "zakończy tę całą dyskusję na temat nagród".

Beata Mazurek zapewniała, że Jarosław Kaczyński nie wiedział o nagrodach. Jak przekonywała, był zaskoczony ich skalą i wysokością. – Ale też był zdania i jest zdania, że to nie było w żaden sposób nadużycie – dodawała, tłumacząc, że przyznawanie premii i nagród jest zgodne z prawem i dzieje się to we wszystkich zakładach pracy.