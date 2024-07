Bodnar: Nie biorę pod uwagę rozwiązań siłowych

W środę do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa weszli w asyście policji prokuratorzy Prokuratury Krajowej. Jak informowała Rada za pośrednictwem mediów społecznościowych, żądali wydania dokumentacji rzeczników dyscyplinarnych pod ich nieobecność. Relację z tego, co działo się w siedzibie KRS zdawał na platformie X sędzia Piotr Schab, którego gabinet próbowali przeszukać funkcjonariusze. "Uwaga!!! Atak na Krajową Radę Sądownictwa!!! Wysłali policję i silnorękich. Spodziewamy się, że nas pobiją. Dostaniemy od zdrajców po twarzy za wolną Polskę. To honor" – pisał sędzia.

Czynności prowadzone w KRS odbiły się szerokim echem. Szefowa Rady wskazywała, że to rzecz nie do pomyślenia w demokratycznym państwie prawa. Mocne słowa płynęły też od polityków opozycji.

Akcja służb w siedzibie KRS. Bodnar: Nie chodziło o Krajową Radę Sądownictwa

O działania te pytany był w czwartek na antenie Polsat News minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar.

– Było żądanie wydania akt postępowań dyscyplinarnych. To żądanie nie zostało spełnione, w związku z tym takie działanie zostało przeprowadzone. Z tego co wiem, te akta zostały znalezione – poinformował. Bodnar zapewnił, że w całej sprawie nie chodziło o samą Krajową Radę Sądownictwa. Jak podkreślał, "tak się po prostu składa, że rzecznicy dyscyplinarni mają swoje siedziby w tym samym miejscu co KRS".

Bodnar: Nikt nikogo nie próbuje zastraszyć

Szef resortu sprawiedliwości przekonywał, że "nikt nikogo nie próbuje zastraszyć". Tłumaczył przy tym, że dąży do "powstania nowej, zgodnej z prawem KRS". Zarzucił tu Radzie, że ta na różne sposoby stara się podważyć jego działania mające na celu "przywrócenie praworządności w Polsce".

Bodnar podkreślił, że nie bierze przy tym pod uwagę "rozwiązań siłowych".

– Jeżeli udałoby się powołać KRS w najbliższym czasie, w nowym konstytucyjnym składzie, to moglibyśmy wrócić do procesu normalnych nominacji sędziowskich. Jeżeli tego nie zrobimy, to będziemy musieli czekać aż do końca 2025 z powołaniem nowej KRS – tłumaczył minister.

