Sensacja w Małopolsce: Barbara Nowak składa mandat. "Nagrodzeni zostali zdrajcy"

W czwartek w Krakowie odbyła się kolejna sesja sejmiku małopolskiego, który od czasu wyborów samorządowych nie miał marszałka województwa.

Przełom w Małopolsce. W końcu wybrano marszałka

Wszystko przez to, że prezes PiS Jarosław Kaczyński proponował na tę funkcję Łukasza Kmitę. Jego wyborowi sprzeciwiała się jednak grupa radnych PiS. Ich bunt doprowadził do tego, że aż pięć razy z rzędu kandydatura Kmity przepadła w głosowaniu.

Zwrot nastąpił właśnie dzisiaj. Prawo i Sprawiedliwość ugięło się przed buntownikami i zaproponowało na funkcję marszałka Małopolski Łukasza Smółkę. Ta uzyskała większość. Jego kandydatura zdobyła 22 głosy. W tajnym głosowaniu uczestniczyło 39 radnych, 17 było przeciw.

Barbara Nowak rezygnuje z mandatu radnej. Mówi o nagrodzeniu "zdrajców"

Nie dla wszystkich zażegnanie kryzysu w małopolskim PiS jest jednak powodem do zadowolenia. Pokłosiem tego jest rezygnacja Barbary Nowak z mandatu radnej sejmiku małopolskiego.

– To, czego ja nie toleruję to konfabulacje, opowiadanie na temat tego, jak zły jest sposób postępowania w Prawie i Sprawiedliwości – oświadczyła Nowak w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak podkreśliła, padły gorszące dla niej słowa "czy to o roli pana prezesa, czy pana, który był kandydatem". – Tak się nie robi – stwierdziła.

– Głosowałam, jak potrzebowało Prawo i Sprawiedliwość, ale nagrodzeni dziś zostali zdrajcy – podsumowała była małopolska kurator oświaty.

Kim jest nowy marszałek województwa małopolskiego?

42-letni Łukasz Smółka w 2018 r. został wybrany na stanowisko wicemarszałka województwa małopolskiego. Powierzono mu sprawy dotyczące transportu i komunikacji, infrastruktury kolejowej i drogowej, bezpieczeństwa publicznego, ochrony zdrowia, polityki społecznej i prorodzinnej, rolnictwa, programów i funduszy europejskich.

W wyborach samorządowych w kwietniu 2024 r. był jedynką na liście PiS w okręgu nr 2, obejmującym powiaty krakowski, proszowicki i wielicki. Zdobył prawie 36 tys. głosów, czyli poparcie prawie jednej piątej mieszkańców, którzy w tym regionie poszli do urn.

