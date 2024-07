Długoletnie porozumienie MEN z WOŚP. Katarzyna Lubnauer wyjaśnia

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma zająć się w szkołach nauką pierwszej pomocy.

– WOŚP robi to ze środków WOŚP-u. MEN nie dokłada ani złotówki – powiedziała na antenie Radia ZET Katarzyna Lubnauer. – Duże, wieloletnie porozumienie z WOŚP oznacza, że to WOŚP się angażuje i angażuje swoje środki. Jeśli będą inne organizacje pozarządowe, które są w stanie zadeklarować pomoc, to na pewno będziemy z nimi poważnie rozmawiać – dodaje Lubnauer.

Dla polityk „pierwsza pomoc w niespokojnych czasach jest rzeczą, która jest bardzo ważna i często to dzieci ratują swoich bliskich, bo potrafią zadzwonić pod 112, położyć kogoś w pozycji bocznej, ustalonej”.

Dyrektywy unijne w programie nauczania

W trakcie rozmowy z Beatą Lubecką pojawiły się pytania o pojawienie się środków higieny menstruacyjnej w szkole. – Tak, jak w każdej toalecie jest papier czy mydło, wpisane w rozporządzenie, tak samo standardem powinny być środki higieniczne dla dziewczynek. Chcemy, żeby w szkołach znajdowały się różowe skrzyneczki – zaznaczyła polityk, podkreślając, że przybory te mają sfinansować samorządy.

Czy szkoła będzie uczyć o migracji? – Nie będzie nowego przedmiotu, tylko edukacja obywatelska, w której młodzi ludzie będą się uczyć o tym, co znaczy być obywatelem swojej małej ojczyzny, być elementem społeczności szkolnej, co znaczy być obywatelem państwa. Dodatkowo dyrektywy unijne, obywatel świata, konflikty globalne – odpowiedziała wiceminister.

Co z oceną za zachowanie?

A co z oceną za zachowanie? –Nie trwają prace związane z likwidacją oceny z zachowania, natomiast słuchamy uwag ekspertów i ten wątek pojawia się wielokrotnie, na ile ocena jest sprawiedliwa i rzeczywiście uwzględnia to, co chcielibyśmy nazwać dobrym zachowaniem – zakończyła Katarzyna Lubnauer.

– To, co my obecnie robimy, to kosmetyka – mówiła w maju Lubnauer zapowiadając prawdziwą reformę szkolnictwa na 2026 rok.

