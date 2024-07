Serwis TV Republika lepszy niż flagowiec TVP. Wyniki mówią same za siebie

Serwis Wirtualnemedia.pl dotarł do danych Nielsen Audience Measurement, dotyczących najchętniej oglądanych programów informacyjnych w Polsce. Niemałym sukcesem może pochwalić się serwis "Dzisiaj", który popularnością przebił "Panoramę" TVP. Czołowy program informacyjny Telewizji Republika od końca grudnia 2023 roku notuje gigantyczne wzrosty oglądalności.

Świetny wynik serwisu "Dzisiaj" TV Republika. "Panorama" TVP mocno w dół

Liderem zestawiania, opublikowanego przez Wirtualne Media, niezmiennie pozostają "Fakty" nadawane przez TVN i TVN24 BiS. W czerwcu program oglądało średnio 1,89 mln widzów, co zapewniło tym stacjom 19,51 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W stosunku do poprzedniego roku zanotowano spadek o 14,26 proc. widzów.

Drugie miejsce zajmuje "Teleexpress", który, co ciekawe, jest chętniej oglądany niż główny serwis informacyjny TVP – "19.30". Jego średnia widownia w Jedynce, TVP Info i TVP Polonia w porównaniu do czerwca ub.r. spadła aż o 18,8 proc. W minionym miesiącu program gromadził przed telewizorami średnio 1,37 mln osób, co stanowi 18,86 proc. udziału.

Podium zamyka właśnie "19.30". Serwis pokazywany jest w TVP1, TVP Info i TVP Polonia. W czerwcu zgromadził 1,28 mln widzów. W porównaniu do emitowanych rok temu "Wiadomości" stracił aż 39 proc. widzów.

Czwarte miejsce przypadło "Wydarzeniom", które mogły liczyć na 1,19 mln widzów w Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Tuż za nimi znalazł się serwis "Dzisiaj" TV Republiki. Jego widownia wzrosła o 2993 proc. do 380 tys. "Dzisiaj" wyprzedziło "Panoramę", która miała 340 tys. oglądających. Rok wcześniej "Panoramę" oglądało 1,15 mln widzów.

"Fenomenalny czerwiec". Sukces Telewizji Republika

"Za nami fenomenalny czerwiec, miesiąc w którym liczba naszych widzów wzrosła, a liczba widzów naszej konkurencji z @TVN24 zmniejszyła się. Za nami wejście w nadawanie HD. Przed nami Multipleks Mux8" – napisał w ostatnich dniach na platformie X dyrektor programowy Telewizji Republika Michał Rachoń.

Pokazał również korzystne dla TV Republika zestawienie dynamiki wzrostu największych telewizji informacyjnych na polskim rynku w ostatnim miesiącu.

"To wielki sukces całego zespołu @RepublikaTV i naszych widzów! Razem budujemy Dom Wolnego Słowa" – podkreślił Rachoń.

twitterCzytaj też:

Duże zmiany w TVP. Biełsat do likwidacji?Czytaj też:

To już oficjalne. Brat gwiazdy TV Republika w Pałacu Prezydenckim