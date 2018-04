Ministrowie oddadzą nagrody. Kaczyński ogłosił ważną decyzję

– Powiedziałem kiedyś, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy i społeczeństwo najwyraźniej to zapamiętało. Stąd ta reakcja na nagrody – stwierdził prezes PiS. Dodał, że "ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami, zdecydowali się na przekazanie swoich nagród na cele społeczne, do Caritasu".

Jak poinformował Kaczyński, na jego wniosek komitet polityczny PiS zdecydował, że do laski marszałkowskiej zostanie złożony projekt obniżający o 20 proc. pensje poselskie i senatorskie.

– Chcemy wprowadzenia nowych limitów dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków, starostów i ich zastępców. Zniesione zostaną wszelkie dodatkowe poza pensją świadczenia, jeśli chodzi o kierownictwa spółek Skarbu Państwa – ogłosił prezes PiS.

– Krótko mówiąc, będzie w tej chwili dużo skromniej niż było. Będziemy egzekwować z całą stanowczością dyscyplinę w tych sprawach. Jeżeli ktoś by nie chciał głosować (nad projektem obniżającym pensje posłom i senatorom – red.), to traci szansę na liście wyborczej – zapowiedział Kaczyński.

Sprawa premii dla członków rządu wywołała burzę, kiedy w odpowiedzi na interpelację posła Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy, Kancelaria Premiera poinformowała, że w 2017 roku na nagrody dla ministrów w gabinecie Beaty Szydło przeznaczono łącznie 1,5 mln zł.