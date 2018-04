Ujazdowski poprze program in vitro we Wrocławiu? Polityk zabrał głos

– Warunkiem udzielenia poparcia Kazimierzowi Michałowi Ujazdowskiemu była jego deklaracja, że jeśli Rada Miejska Wrocławia przyjmie program in vitro, to ten program zostanie wprowadzony – zdradził wczoraj na antenie TVN24 poseł PO, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Dzisiaj do sprawy odniósł się sam kandydat na prezydenta Wrocławia.