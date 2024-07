Tusk o wizycie Orbana w Moskwie. "Pytanie brzmi, w czyich rękach jest to narzędzie"

"Orban w drodze do Moskwy mówi, że «będzie ważnym narzędziem do postawienia pierwszego kroku w stronę pokoju». Pytanie, w czyich rękach jest to narzędzie" – napisał Tusk po angielsku na platformie X.

twitter

Dzień wcześniej premier oznaczył Orbana i zapytał: "Plotki o twojej wizycie w Moskwie nie mogą być prawdziwe. Czy jednak mogą?".

twitter

Orban z wizytą w Moskwie. Spotka się z Putinem

– W ramach swojej misji pokojowej premier Viktor Orban przybył do Moskwy. Szef rządu spotka się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem – poinformował sekretarz prasowy Orbana Bertalan Havasi, którego cytują w piątek rosyjskie agencje prasowe.

"Misja pokojowa jest kontynuowana. Drugi przystanek: Moskwa" – napisał na portalu X szef węgierskiego rządu krótko przed południem w piątek.

twitter

Michel: Orban nie może kontaktować się z Rosją w imieniu UE

Pierwsze, nieoficjalne doniesienia o planowanej wizycie Orbana w stolicy Rosji pojawiły się w czwartek, wywołując krytykę ze strony najważniejszych urzędników UE.

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel oświadczył, że "rotacyjna prezydencja UE, którą obecnie sprawują Węgry, nie ma mandatu do nawiązywania kontaktów z Rosją w imieniu UE".

Podkreślił, że stanowisko RE jest jasne: Rosja jest agresorem, a Ukraina ofiarą. "Żadna dyskusja na temat Ukrainy nie może odbyć się bez Ukrainy" – napisał Michel na portalu X.

twitter

Szef unijnej dyplomacji Joseph Borrell zaznaczył, że Rada UE nie udzieliła Orbanowi mandatu do złożenia wizyty w Moskwie w imieniu Unii oraz że taka podróż może odbyć się wyłącznie w ramach dwustronnych stosunków między Węgrami a Rosją.

Zareagowała również szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która stwierdziła w mediach społecznościowych, że "ustępstwa nie zatrzymają Putina". "Tylko jedność i determinacja utorują drogę do wszechstronnego, sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie" – dodała.

twitter

Premier Węgier odwiedził Kijów. Pierwszy raz od wybuchu wojny

We wtorek podczas wizyty w Kijowie, pierwszej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Orban zwrócił się do prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z prośbą o rozpoczęcie negocjacji z Moskwą i osiągnięcie zawieszenia broni.

Rzecznik prezydenta Ukrainy Igor Żółkiew oświadczył w odpowiedzi, że Kijów przyjął do wiadomości propozycję premiera Węgier, ale nie uważa tego planu za realny.

