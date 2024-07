Bodnar pójdzie do TSUE? Minister odpowiedział Jakubiakowi

Komentując wtargnięcie prokuratura w obstawie policji do Krajowej Rady Sądownictwa, poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak ostro podsumował styl sprawowania władzy przez rząd Donalda Tuska. – Powyrywane sejfy, wyłamane drzwi, włamywanie się do gabinetów, do czyichś mieszkań pod nieobecność lokatorów. Zamykanie księży i głodzenie ich przez kilka dni. To jest obraz rządów Donalda Tuska – mówił na antenie telewizji wPolsce.pl.

Jakubiak stwierdził, że ma ciekawe informacje na temat Adama Bodnara, prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości. – Dotarła do mnie dzisiaj taka informacja, z poważnego źródła, że pan Bodnar żąda od Donalda Tuska, żeby wysłał go za Safjana do Trybunału Sprawiedliwości UE – powiedział polityk. – Przesuwane, przesuwane, Tusk nie dotrzymywał słowa, ale podobno ten skok na sejfy w KRS był ostatnim skokiem i podobno zaczyna już grymasić i mówić, że on chce tam – wskazał Marek Jakubiak.

Tym doniesieniom szybko zaprzeczył sam Bodnar. "Nigdzie się nie wybieram. Mam zobowiązanie w stosunku do wyborców do końca kadencji. A poza tym, jeśli wchodzi się do polityki, to droga sędziowska jest już wykluczona" – napisał szef MS w mediach społecznościowych.

Akcja w KRS

Przypomnijmy, że w środę do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa weszli w asyście policji prokuratorzy Prokuratury Krajowej. Jak informowała Rada za pośrednictwem mediów społecznościowych, żądali wydania dokumentacji rzeczników dyscyplinarnych pod ich nieobecność. Relację z tego, co działo się w siedzibie KRS zdawał na platformie X sędzia Piotr Schab, którego gabinet próbowali przeszukać funkcjonariusze. "Uwaga!!! Atak na Krajową Radę Sądownictwa!!! Wysłali policję i silnorękich. Spodziewamy się, że nas pobiją. Dostaniemy od zdrajców po twarzy za wolną Polskę. To honor" – pisał sędzia.

Czynności prowadzone w KRS odbiły się szerokim echem. Szefowa Rady wskazywała, że to rzecz nie do pomyślenia w demokratycznym państwie prawa. Mocne słowa płynęły też od polityków opozycji.

