Nowak składa mandat, a Kmita jej dziękuje. "Decyzja honorowa"

W czwartek w Krakowie odbyła się kolejna sesja sejmiku małopolskiego, który od czasu wyborów samorządowych nie miał marszałka województwa. Wszystko przez to, że prezes PiS Jarosław Kaczyński proponował na tę funkcję Łukasza Kmitę. Jego wyborowi sprzeciwiała się jednak grupa radnych PiS. Ich bunt doprowadził do tego, że aż pięć razy z rzędu kandydatura Kmity przepadła w głosowaniu.

Zwrot nastąpił właśnie dzisiaj. Prawo i Sprawiedliwość ugięło się przed buntownikami i zaproponowało na funkcję marszałka Małopolski Łukasza Smółkę. Ta uzyskała większość. Jego kandydatura zdobyła 22 głosy. W tajnym głosowaniu uczestniczyło 39 radnych, 17 było przeciw. – To, czego ja nie toleruję to konfabulacje, opowiadanie na temat tego, jak zły jest sposób postępowania w Prawie i Sprawiedliwości – oświadczyła Nowak w rozmowie z Wirtualną Polską. Jak podkreśliła, padły gorszące dla niej słowa "czy to o roli pana prezesa, czy pana, który był kandydatem". – Tak się nie robi – stwierdziła.

Kmita do Nowak: Działa dbając o honor

Decyzję Barbary Nowak skomentował Łukasz Kmita. Poseł wskazał, że długo ją nakłaniał, aby nie składała mandatu radnej. "Jednak rozumiem i szanuję decyzję! To decyzja honorowa. Od początku Pani Kurator nie zabiegała o żadne stanowiska, funkcje, posady, skupiała się na dobru Małopolski! Bardzo dziękuję Pani Kurator za ogromne wsparcie, determinację, patriotyzm i bezkompromisowość w stosunku do ludzi, którzy widzą tylko czubek swojego nosa. Zachęcam wszystkich do takiego działania: w imię interesu Polski i naszego regionu! Takie były ideały PiS" – podkreśla niedoszły marszałek.

"'Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor!'. Dziękuję, że Pani Barbara Nowak właśnie w taki sposób działała i działa!" – napisał Kmita.

