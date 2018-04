Rafalska dementuje doniesienia ws. 500+: Nie będzie podwyższenia progu dochodowego

"Super Express": Wyższy próg dochodowy

Chodzi o doniesienia tabloidu "Super Express". Podwyższenie progu dochodowego na pierwsze dziecko i wprowadzenie limitu dochodu na osobę – takie zmiany, według "Super Expressu", planuje wprowadzić rząd do programu "Rodzina 500 Plus"

Z informacji podanej przez tabloid wynika, że próg dochodowy na pierwsze dziecko zostanie podwyższony z 800 do 1050 zł. Według nowych zasad, z programu mogłyby korzystać rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 3 tys. zł. To jednak nie wszystkie zmiany. Jak wskazuje "Super Express", rząd planuje podnieść limit wiekowy. Świadczenie przysługiwałoby nie, jak to jest obecnie do 18 roku życia, ale w przypadku dzieci kontynuujących naukę do 25 roku życia.

Rafalska dementuje

"Pragnę podkreślić, że wielokrotnie już na spotkaniach z mediami informowałam, że w moim resorcie nie trwają żadne prace, które zmieniałyby zasady wypłaty świadczenia wychowawczego „500 plus”. Obecny okres wypłacania tego świadczenia kończy się 30 września 2018 r., pieniądze na ten cel zabezpieczone są w budżecie. Jednoznacznie chcę podkreślić, że do końca trwającego okresu świadczeniowego zmian nie będzie, a w moim resorcie nie trwają obecnie żadne prace nad zmianami w programie „Rodzina 500 plus” – pisze w komunikacie Elżbieta Rafalska.