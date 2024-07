Wycieczki do PRL

Jest coś, co nas w przeszłości pociąga. Nawet gdy przeszłość ta była fatalna. Tak jest z okresem PRL. Chyba najmocniej widać to w motoryzacji. Była ona niezwykle siermiężna. Kto miał możliwość jazdy motocyklem WSK – a autor tego tekstu miał – ten wie, jak awaryjny i mało atrakcyjny był to jednoślad. Patrząc na motocykle dostępne w wolnych krajach, już wtedy można było znienawidzić to, czym jeździło się po Polsce Ludowej. Jednak dziś ceny odnowionych motocykli WSK na internetowych aukcjach przekraczają często 10 tys. zł. I wciąż znajdują się nabywcy.