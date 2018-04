Mazurek: To nie jest mszczenie się

– Nie jest tak, że wynagrodzenia osób piastujących funkcje w samorządach są też akceptowane, bo nie są i przede wszystkim są to też osoby, które zostają desygnowane na swoje funkcje z wyboru powszechnego. Chcemy pewne rzeczy uporządkować. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, że wójt będzie zarabiał więcej niż minister czy wiceminister. Będziemy się temu przyglądać i stosowny projekt na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu złożymy – powiedziała Mazurek podczas konferencji w Sejmie.

Wicemarszałek Sejmu zaznaczyła, że decyzje ws. nagród zostały podjęte przez Komitet Polityczne jednogłośnie: – Szefem partii jest Jarosław Kaczyński. Jednomyślność Komitetu Politycznego była co do tego, żeby podjąć taką, a nie inną decyzję. Jak będziemy jednością, to będziemy skutecznie reformować państwo, będziemy wygrywać wybory, wsłuchując się w głos ludzi, mamy na to szansę. Nagrody nie były akceptowane i to nie była żadna afera