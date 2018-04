Nieoficjalnie: Dwóch nowych polityków przyłączyło się do PiS

Informacje dotyczące przyłączenia się dwóch polityków do PiS pochodzą, zgodnie z tym co podała na Twitterze Polska Agencja Prasowa, ze źródeł zbliżonych do kierownictwa partii.

Wiceminister Marek Zagórski

Zagórski jest obecnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Cyfryzacji (od września 2016 roku), wcześniej był sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do Sejmu został ponownie wybrany w październiku 2015 roku z listy PiS, zdobywając 19 018 głosów.

Dotychczas, Zagórski był wiceszefem Porozumienia – partii Jarosława Gowina wchodzącej wraz z PiS i Solidarną Polską w skład Zjednoczonej Prawicy. 30 marca Porozumienie poinformowało, że poseł złożył rezygnację z członkostwa i sprawowania funkcji.

Senator Andrzej Misiołek

Natomiast Andrzej Misiołek (i Leszek Piechota) zrezygnowali w grudniu ubiegłego roku z członkostwa w Platformie Obywatelskiej. Powodem odejścia senatorów był brak reakcji władz partii na wypowiedzi Borysa Budki dla "Zeit Online". "Członek Platformy Obywatelskiej (Borys Budka – przyp. red) udzielił wywiadu niemieckiej gazecie Zeit Online, w którym domagał się od Unii Europejskiej i państw ją tworzących podjęcia działań restrykcyjnych wobec naszej Ojczyzny" – napisali wówczas w oświadczeniu senatorowie. Kilka dni później Misiołek i Piechota dołączyli do klubu PiS.

Misiołek dostał się ponownie do senatu w październiku 2015 roku, z listy PO, otrzymując 42 863 głosów.