Kto się boi referendum w sprawie Zielonego Ładu?

Nietrudno zrozumieć, dlaczego chce go właśnie w tej sprawie – w końcu niekontrolowana migracja do Polski to pewne zarzewie nie lada katastrofy, z której skutkami mierzą się już prawie wszystkie państwa zachodniej Europy.

Wszelako nie jestem pewien, czy do nie mniejszej katastrofy nie prowadzi również sprowadzany na nasze głowy przez Brukselę – za zgodą polskich rządów, najpierw Tuska, potem Morawieckiego iteraz znów Tuska – Europejski Zielony Ład.