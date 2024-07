Zaskakujący telefon do Jakubiaka. Zadzwonił Andrzej Duda

– Dzień dobry, Andrzej Duda – usłyszeli w pewnym momencie widzowie "Nocnych Rozmów Polaków".

"Wielka niespodzianka". Prezydent Duda zadzwonił do programu Jakubiaka

Marek Jakubiak przyznał, że nie uprzedzał, że spodziewa się telefonu od głowy państwa, ponieważ chciał sprawić widzą "wielką niespodziankę".

Już na początku doszło do zabawnej sytuacji, bo prezydent nie miał świadomości, że jest już na antenie, bo program był emitowany z pewnym opóźnieniem.

Zagroził, że odejdzie. Prezydent o kulisach rozmowy z Kosiniakiem-Kamyszem

W rozmowie poruszony został temat dokumentu ujawnionego w mijającym tygodniu przez Telewizję Republika, w myśl którego do 2028 roku resort obrony chce zredukować finansowanie dla Wojska Polskiego aż o 25 proc. Prezydent zdradził tu kulisy swojej rozmowy na ten temat z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

– Rozmawialiśmy na ten temat. On powiedział, że absolutnie się na to nie zgodzi, (...) że jeśli obetną pieniądze na wydatki na obronność, to dla niego to oznacza, że on musi odejść. Powiedział, że absolutnie nie będzie piastował tej funkcji w takie sytuacji.[...], że to jest absolutnie wykluczone i nie ma takie go tematu; że wydatki absolutnie nie mogą spaść – relacjonował Andrzej Duda.

Jakubiak zasugerował, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie do końca dobrze czuje się w otoczeniu koalicjantów. Zapytał też prezydenta o jego relacje z szefem ludowców. Przywołał tu głosy, że nawet się przyjaźnią. – Ja staram się utrzymywać koleżeńskie relacje z ludźmi, którzy zachowują się przyzwoicie – przyznał prezydent. Powiedział, że uważa Kosiniaka-Kamysza za przyzwoitego młodego człowieka.

