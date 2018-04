Czabański o "konwoju wstydu" PO: Ordynarne kłamstwo

Według PO, Krzysztof Czabański przyjął nagrodę w wysokości 72 tys. złotych. Plakat z podobizną polityka pojawił się m. in. w Bydgoszczy.



Czabański informację zdementował. Portal TVP Info w rozmowie z pracownikiem biura polityka potwierdził, że przyjął on nagrodę, ale w wysokości 6 tys. złotych. Poseł Czabański zamierza skierować sprawę do prokuratury, jak tylko dostanie wykaz nagród, które otrzymał z KPRM. Ma to nastąpić w najbliższym czasie – informuje portal.

"Ordynarne kłamstwo" – napisał Krzysztof Czabański komentując sprawę w mediach społecznościowych.