Morawiecki udostępnił swoją playlistę. "Moje ulubione kawałki"

W piątek były premier opublikował grafikę, która miała w żartobliwy sposób obnażać błędy obecnego rządu. W swojej treści nawiązywała do trwającego obecnie w Trójmieście festiwalu muzycznego Open'er.

Z kolei w sobotę, Mateusz Morawiecki udostępnił swoją playlistę. "Pozostając w tematach muzycznych... Podobno muzyka z naszej młodości pozostaje z nami na zawsze. Wychowałem się w latach 80 – to widać i słychać na mojej playliście. Ale jest tam też dużo nowych, młodych polskich artystów, których twórczość cenię. To moje ulubione kawałki – na lato i nie tylko. Podzielcie się tym, czego Wy słuchacie. Miłego weekendu – w górach, na Mazurach, nad morzem – lub na Open'erze" – napisał polityk PiS.

Czego słucha Morawiecki?

Na liście zatytułowanej "Muzyczne wakacje z Morawieckim" znaleźć można 82 utwory. To zarówno rockowe klasyki, jak i współczesne hity młodych polskich artystów. Rozpoczyna ją kawałek "Have You Ever Seen the Rain" Creedence Clearwater Revival. Wśród współczesnych polskich artystów na liście znaleźć możemy sanah, Dawida Podsiadło czy Kwiat Jabłoni (m.in. "Nie pytaj o Polskę", "O miłości", "Ostatnia nadzieja"). Wśród wykonawców znajdziemy także Perfect, T.Love, Lady Pank, Krzysztofa Krawczyka, Budkę Suflera, Republikę czy Stare Dobre Małżeństwo (m.in. "Niepokonani", "Autobiografia", "Ostatni raz zatańczysz ze mną", "Nie nie nie", "Jest już za późno, nie jest za późno", "Za ostatni grosz").

Klasyka światowej muzyki obejmuje Deep Purple ("Smoke on the Water", "Child in Time"), Pink Floyd ("Another Brick in the Wall pt. 2"), Dire Straits ("Sultans of Swing", "On Every Street") czy Led Zeppelin, Queen, The Doors oraz zespół ABBA. Są też propozycje dla fanów cięższych brzmień. Na playliście byłego premiera znalazły się "Nothing Else Matters" Metalliki, "Paradise City" Guns N' Roses czy "Sabbath Bloody Sabbath" zespołu Black Sabbath.

