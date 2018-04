O. Rydzyk: Wrogów Kościoła i wrogów Polski denerwuje to, że mamy głos, na który oni nie mają wpływu

To jest zwykłe kłamstwo. Wrogów Kościoła i wrogów Polski denerwuje to, że mamy głos, na który oni nie mają wpływu - stwierdził w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" ojciec Tadeusz Rydzyk. Duchowny odniósł się w ten sposób do hasła zamieszczonego przez Platformę Obywatelską na billboardzie, z którego wynika, że wziął od Prawa i Sprawiedliwości 94 mln zł dotacji.