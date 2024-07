"Do Rzeczy" nr 28: Rządy kulturowych barbarzyńców

– Incydent z usunięciem sylwetek rtm. Witolda Pileckiego, rodziny Ulmów czy o. Maksymiliana Kolbego nie był przypadkiem, a jedynie konsekwencją pewnego stylu arogancji, który cechował ekipę Pawła Machcewicza przez ostatnie 15 lat – zauważa Piotr Semka w artykule “Najdłuższa (historyczna) wojna dzisiejszej Polski”.

– Kanclerz Niemiec wystawił i ośmieszył swoich „największych sojuszników”. Tylko czy w ogóle obchodzi go uległy rząd Tuska? – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Upokorzenie zamiast wsparcia”.



– Rembrandta i Vermeera zna cały świat. Trzeci z wielkich holenderskich malarzy złotego wieku zniknął w cieniu sławnych kolegów – stwierdza Wiesław Chełminiak w artykule “Trzeci muszkieter”.

– Krok po kroku Donald Tusk przekształca polski ustrój polityczny, eliminując z niego wszelkie systemowe „bezpieczniki” ograniczające władzę. Dotychczasowe rządy III RP mogły jedynie pomarzyć o takiej omnipotencji – zauważa Jan Fiedorczuk w tekście “Szczelny system Tuska”.

– Zachowanie prezydenta USA podczas szczytu NATO ma być kluczowe dla politycznej przyszłości Joe Bidena. Jeśli przed kamerami wypadnie równie źle jak podczas telewizyjnej debaty z Donaldem Trumpem, to demokraci będą musieli wystawić nowego kandydata w wyścigu do Białego Domu. Najprawdopodobniej będzie to Kamala Harris – pisze Jacek Przybylski w tekście “Pożegnanie z Bidenem?”.



– Zaciągnięty na potrzeby Funduszu Odbudowy wspólny dług przekroczył już wartość 1 bln euro, a mimo to nie zalicza się go do zadłużenia żadnego z państw członkowskich. Kogo dokładnie więc obciąża? – tłumaczy Jakub Wozinski w artykule “Unijny dług widmo”.



