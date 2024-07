Sikorski o "katastrofalnym błędzie" Putina. "To najlepsze, co mógłby zrobić"

W niedzielę w Chobielinie doszło do spotkania szefów dyplomacji Polski i Wielkiej Brytanii. Podczas wspólnej konferencji z Davidem Lammym Radosław Sikorski został zapytany o oczekiwania przed szczytem NATO, który odbędzie w nadchodzącym tygodniu w Waszyngtonie.

twitter

Radosław Sikorski: Potwierdzimy, że jesteśmy najpotężniejszym sojuszem w historii

Szef MSZ poinformował, że oczekiwania Polski i Wielkiej Brytanii wobec tego wydarzenia są "bardzo podobne". Wskazał tu przede wszystkim na potwierdzenie długofalowej polityki wspierania Ukrainy, a także "potwierdzenie wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa wyrażających się w trwałej obecności sił i zdolności Sojuszu tam, gdzie jest zagrożenie – na flance wschodniej".

Sikorski zapowiedział, że w najbliższych dniach Polska, podobnie jak Wielka Brytania, podpisze z Kijowem dwustronną umowę o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

– Potwierdzimy, że jesteśmy najpotężniejszym sojuszem w historii, że los Ukrainy jest w naszym żywotnym interesie, a najlepsze, co Putin mógłby zrobić, to wycofać się z katastrofalnego, zbrodniczego błędu, jaki popełnił – mówił szef polskiej dyplomacji.

David Lammy: Nasze zaangażowanie na rzecz Ukrainy jest żelazne, niezachwiane

Także David Lammy potwierdził zaangażowanie na rzecz Ukrainy. Określił je jako "żelazne" i "niezachwiane".

– Udajemy się do Waszyngtonu, żeby podkreślić, iż to zaangażowanie na rzecz Ukrainy i NATO jest dla nas niezwykle poważną sprawą – powiedział brytyjski minister. Według niego, w najbliższych dniach "może dużo się udać". Jak podkreślił, na pewno będzie to okazja do pokazania Władimirowi Putinowi, że Zachód jest gotowy "pomagać długo, wspierać Ukrainę finansowo, wojskowo i udzielać jej pomocy humanitarnej". – Sojusz jest stanowczy i co ważne zjednoczony w tym zobowiązaniu. I to, myślę, będzie przesłanie szczytu waszyngtońskiego – oświadczył Lammy.

Czytaj też:

Sikorski: Cokolwiek Niemcy wypłacą, będzie to więcej niż uzyskał PiSCzytaj też:

"Prezydent chce mocnego zapewnienia". Nieoficjalne ustalenia ws. posiedzenia RBNCzytaj też:

Polska walczy o kluczowe stanowiska w NATO. "Dwóch kandydatów właśnie przepadło"