"Morawiecki nie chce rozdawnictwa, ale prezes się upiera". SE: "500+" dzieli PiS

Podwyższenie progu dochodowego na pierwsze dziecko i wprowadzenie limitu dochodu na osobę, a także wydłużenie czasu wypłacania świadczenia - o takich zmianach w programie "Rodzina 500 Plus", według "Super Expressu", myśli rząd Zjednoczonej Prawicy. Choć doniesienia te zostały zdementowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej, tabloid twierdzi, że temat ten był podnoszony podczas środowego spotkania w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Wzięli w nim udział m.in, premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński oraz wicepremier Beata Szydło.

"SE" przywołuje wypowiedź swojego "informatora", "ważnego polityka PiS", który twierdzi że zmiany w "500+" podzieliły polityków tej partii. – Prezes chce rozszerzenia 500 plus. Jest spór o kwestię wyższego progu czy wprowadzenia limitu na osobę. Morawiecki nie chce rozdawnictwa, ale prezes się upiera. Do bardziej radykalnej polityki socjalnej miała go namawiać Beata Szydło – mówi polityk. Jak dodaje, premier "Morawiecki to technokrata, liczy pieniądze" i "nie chce wprowadzać dodatkowych socjalnych ustaw i rewolucjonizować 500 plus".

