TVP Info ustąpiła miejsca TV Republika. Wypadli z czołówki

Serwis Wirtualne Media pokazał zestawienie oglądalności 20 stacji telewizyjnych w Polsce. TV Republika odnotowała największy wzrost i awansowała na miejsce szóste. Najwięcej stracił z kolei kanał TVP Info.

TV Republika zajęła miejsce TVP Info. Gigantyczny wzrost oglądalności

Liderem zestawienia, opublikowanego przez Wirtualnemedia.pl, zostało TVP1. Udział stacji w okresie od stycznia do czerwca wyniósł 7,09 proc. po spadku o 11,04 proc. względem analogicznego okresu zeszłego roku. Na drugim miejscu uplasował się TVN, który jeszcze rok temu był czwarty. Kanał zanotował jednak spadek udziału o 6,9 proc. do 6,6 proc. Podium zamyka TVP2, która spadła z miejsce drugiego, z wynikiem o 12,7 proc. mniejszym. Miejsce na podium stracił, czwarty w zestawieniu, Polsat.

Stacje informacyjne uplasowały się pod kanałami ogólnymi. Na piątym miejscu znalazł się TVN24 (6,46 proc. udziału).

Szóste miejsce przypadło TV Republika (3,15 proc.). Stacja Tomasza Sakiewicza zanotowała, w stosunku do ubiegłego roku, wzrost o 3050 proc. Jak zaznaczają Wirtualnemedia.pl, "TV Republika ma potencjał do kolejnych wzrostów, bo wkrótce trafi na ósmy multipleks naziemnej telewizji cyfrowej".

Kanał TVP Info zanotował z kolei największy spadek w zestawieniu – jego udział spadł o 253 proc. i zajął miejsce 15. Rok wcześniej był szósty.

Świetny wynik serwisu "Dzisiaj". "Panorama" TVP mocno w dół

Serwis Wirtualnemedia.pl dotarł wcześniej do danych Nielsen Audience Measurement, dotyczących najchętniej oglądanych programów informacyjnych w Polsce.

Liderem zestawiania, opublikowanego przez Wirtualne Media, niezmiennie pozostają "Fakty" nadawane przez TVN i TVN24 BiS. W czerwcu program oglądało średnio 1,89 mln widzów, co zapewniło tym stacjom 19,51 proc. udziału w rynku telewizyjnym. W stosunku do poprzedniego roku zanotowano spadek o 14,26 proc. widzów.

Drugie miejsce zajmuje "Teleexpress", który, co ciekawe, jest chętniej oglądany niż główny serwis informacyjny TVP – "19.30". Jego średnia widownia w Jedynce, TVP Info i TVP Polonia w porównaniu do czerwca ub.r. spadła aż o 18,8 proc. W minionym miesiącu program gromadził przed telewizorami średnio 1,37 mln osób, co stanowi 18,86 proc. udziału.

Podium zamyka właśnie "19.30". Serwis pokazywany jest w TVP1, TVP Info i TVP Polonia. W czerwcu zgromadził 1,28 mln widzów. W porównaniu do emitowanych rok temu "Wiadomości" stracił aż 39 proc. widzów.

Czwarte miejsce przypadło "Wydarzeniom", które mogły liczyć na 1,19 mln widzów w Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach 24.

Tuż za nimi znalazł się serwis "Dzisiaj" TV Republiki. Jego widownia wzrosła o 2993 proc. do 380 tys. "Dzisiaj" wyprzedziło "Panoramę", która miała 340 tys. oglądających. Rok wcześniej "Panoramę" oglądało 1,15 mln widzów.

