W Polsce powstanie ukraiński legion. Tusk i Zełenski podpisali umowę o bezpieczeństwie

Wołodymyr Zełenski przyjechał do Warszawy. Podczas wspólnej konferencji wraz z premierem Donaldem Tuskiem poinformowali o szczegółach rozmów. – Dziś nie mogliśmy inaczej rozpocząć naszego spotkania od uczczenia minutą ciszy ofiar ataku, w tym ataku na szpital, gdzie leczą się dzieci chore na raka. Nie ma słów, by potępić agresora – mówił premier Donald Tusk.

Politycy podpisali dokument o wzajemnej pomocy –Porozumienie o Współpracy w Dziedzinie Bezpieczeństwa pomiędzy Polską a Ukrainą. – Zależało nam, żeby to nie był puste obietnice a prawdziwe wzajemne zobowiązania. Wspólnie z innymi sojusznikami będziemy wypełniać postanowienia tego dokumentu – zapewnił Tusk. – Wszyscy wiemy, że gdyby ta wojna zakończyła się źle, to zakończyłaby się źle nie tylko dla Ukrainy, ale też dla Polski, Europy i całego świata zachodniego – powiedział.

– Jeśli tylko będziemy mogli pomóc, zrobimy co w naszej mocy – zapewnił Tusk.

Zełenski: Bardzo ambitna umowa

Z kolei prezydent Ukrainy zaznaczył: – Jest rzeczą oczywistą, że wszystko, co zostało przez rosyjskich terrorystów zniszczone, zostanie odbudowane. A wszyscy, wraz z Putinem, którzy wydają rozkazy ataków na obiekty cywilne, zostaną ukarani.

Podziękował Polsce za 44 pakiety pomocy wojskowej. Wołodymyr Zełenski powiedział, że podpisana w Warszawie umowa jest "bardzo ambitna". – Pomoże nam chronić życie naszych obywateli – dodał. Ukraiński prezydent podziękował za 44 pakiety pomocy wojskowe, które Polska przekazała Ukrainie i zaznaczył, że w tym roku Kijów otrzyma jeszcze kilka takich pakietów.

– Umówiliśmy się na sformowanie i szkolenie na terenie Polski ukraińskiego legionu; będzie to nowa formacja złożona z ochotników – mówił prezydent Ukrainy.

– Droga Ukrainy do NATO jest dłuższa niż chciałaby Polska. Ale my będziemy namawiać naszych sojuszników, by Ukraina mogła przejść ją – również do UE – jak najszybciej – wskazał Donald Tusk. – Będziemy też pilnować, by nic o Ukrainie nie decydowano bez Ukrainy – dodał. Tusk zapewnił również Zełenskiego, że Ukraina cały czas może liczyć na Polskę.

