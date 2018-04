Mazurek: Nie docierają do nas informacje, że politycy PiS są niezadowoleni z decyzji o nagrodach

Ministrowie i wiceministrowie przekażą swoje nagrody na Caritas, a PiS złoży projekt ustawy obniżający o 20 proc. pensje posłów i senatorów – ogłosił wczoraj na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński

Politycy PiS zadowoleni?

Na Twitterze posypały się po wczorajszej konferencji prezesa PiS liczne komentarze, w mediach pojawiły się informacje m.in. o jednym z ministrów, który nagrody nie może oddać, bo już ją wydał. Niechętni rządowi, spekulowali też, że ministrowie oddając nagrody, odliczą je sobie od podatku. Zwroty jednak ruszyły i już dzisiaj rano, Paweł Szefernaker, Sekretarz Stanu w MSWiA, poinformował o przekazaniu pieniędzy na Caritas.

A czy reszta ministrów jest zadowolona z tej decyzji (jak deklaruje Jarosław Kaczyński, podjętej wspólnie)? – Wczorajsza konferencja Jarosława Kaczyńskiego – mam nadzieję – że skutecznie utnie temat nagród, który już dzisiaj wiemy, że dalej jest ciągnięty przez Platformę. My sobie z tym problemem mam nadzieję, że poradzimy – komentowała dzisiaj rzecznik PiS Beata Mazurek.

– Jestem przekonana, że do każdego z polityków PiS dotarło to, o czym mówił prezes. Wbrew temu, co pojawia się w mediach, nie docierają do nas żadne informacje, że politycy PiS z decyzji, która została ogłoszona wczoraj, są niezadowoleni, są jakieś waśnie. Mam nadzieję, że ta decyzja w pewien sposób przywróci większe poparcie społeczne dla PiS – dodała Mazurek.

Jeden z ministrów nie odda nagrody, bo wydał już pieniądze?