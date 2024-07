Projekt ustawy o związkach partnerskich w wykazie prac rządu. "Pozdrawiamy PSL"

Minister ds. równości Katarzyna Kotula oświadczyła podczas warszawskiej Parady Równości 15 czerwca, że skierowała do wykazu prac legislacyjnych propozycję rządowego projektu ustawy o związkach partnerskich. – Kiedy i czy będzie on procedowany, zależy od całego rządu koalicji 15 października i naszych współkoalicjantów. Wy nie możecie dłużej czekać, ja nie mogę dłużej czekać. Czerwiec to czas na decyzję – stwierdziła polityk Lewicy.

– Liczę na mądrość i rozsądek moich kolegów i koleżanek z rządu, bo rządowy projekt ustawy o związkach partnerskich to absolutne minimum. Dzisiaj nie tylko musimy, ale mamy polityczny obowiązek spłacić dług i spełnić obietnice wyborcze – podkreśliła Kotula.

Wcześniej przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska ogłosiła, że w koalicji rządzącej jest zgoda na ustawę o związkach partnerskich. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaprzeczył, a lider Polski 2050 Szymon Hołownia stwierdził, że nic o tym nie wie.

Kotula: Mamy wpis projektu do wykazu prac rządu

"Lubię poniedziałki! Po wielu miesiącach spotkań, negocjacji i pracy zespołu eksperckiego – projekt ustawy o związkach partnerskich oficjalnie na ścieżce rządowej. Co to znaczy? Mamy wpis projektu do wykazu prac rządu. To kolejny krok, a przed nami uzgodnienia międzyresortowe oraz konsultacje publiczne. Każdy kolejny krok zbliża nas do Polski, która będzie bardziej przyjazna, bezpieczna i otwarta – dla wszystkich. Polski, którą wam obiecaliśmy" – przekazała w poniedziałek, 8 lipca na platformie X minister Katarzyna Kotula.

"Miał być projekt rządowy i jest projekt rządowy. Pozdrawiamy z tego miejsca PSL" – napisała Anna Maria Żukowska.

Jak czytamy na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, celem projektu jest "wprowadzenie instytucji rejestrowanego związku partnerskiego do polskiego porządku prawnego i tym samym wykonanie wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 12 grudnia 2023 r.".

