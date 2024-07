"Ubeckie metody". TVP zawiadamia prokuraturę ws. byłej szefowej Biełsatu

TVP przekazała w komunikacie, że "złożyła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym, oszustwa oraz fałszerstwa faktur przez byłą dyrektor TVP i inne osoby pełniące funkcje kierownicze oraz współpracujące z TVP S.A. w likwidacji". Chodzi o około 7 milionów złotych, na których stratę miała rzekomo zostać narażona spółka.

Telewizja Polska zawiadamia prokuraturę. Oskarżają byłe kierownictwo Biełsatu

Zawiadomienie ma być wynikiem przeprowadzonego w TVP audytu za lata 2018-2023, który weryfikował zamawianie usług IT w zewnętrznej firmie.

"Przestępstwo miało polegać na niedopełnieniu obowiązków i przekroczeniu uprawnień przez osoby pełniące funkcje kierownicze, które wspólnie i w porozumieniu zamawiały usługi informatyczne. Usług tych albo nie można zidentyfikować – nie ma śladów ich wykonania, albo ich ceny były kilkudziesięciokrotnie zawyżone oraz nieuzasadnione ekonomicznie" – informuje TVP.

Polska Agencja Prasowa potwierdziła w Telewizji Polskiej, że chodzi o byłe kierownictwo telewizji Biełsat, m.in. byłą dyrektor kanału Agnieszkę Romaszewską-Guzy.

Agnieszka Romaszewska-Guzy wprost o działaniu TVP: Ubeckie metody

Do informacji odniosła się na portalu X Agnieszka Romaszewska-Guzy, była dyrektor Biełsatu.

"Jak wyglądają +"ubeckie metody"? Żeby łatwiej spacyfikować i zastraszyć ludzi w Biełsacie i zemścić się za moją postawę, postanowili ze mnie zrobić złodziejkę. Finalnie pewnie im się nie uda, ale obsmarować g… nie zaszkodzi" – napisała.

"O co chodzi z tym Bielsatem? Jak widać wstrzeliłyśmy się z Anitą z tą rozmową w punkt… Właśnie dziś pan likwidator postanowił wysypać na mnie kolejny wagon g..na. Zapraszam Państwa do oglądania! Lajkujcie i podawajcie dalej" – napisała w innym wpisie, zachęcając do obejrzenia programu Anity Gargas z jej udziałem.

Agnieszka Romaszewska-Guzy została odwołana z funkcji dyrektora telewizji Biełsat 12 marca tego roku. Pełniła ją, z krótką przerwą w 2009 roku, przez 17 lat. Decyzja ta spotkała się z lawiną krytyki. Oburzenie popłynęło zarówno od polityków, jak pracowników mediów.

