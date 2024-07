"Zło w czystej postaci". Mocny komentarz do spotu PO

Ksiądz Michał O. ma postawione zarzuty przywłaszczenia milionów z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Jak nazwać formację, która broni takich ludzi? Opowiadają bajki o torturach, a jaka jest prawda? " – mówi narrator w spocie PO. Następnie pojawia się Roman Giertych: – Jarku, niewinni nie mają się czego bać – zwraca się do prezesa PiS.

"Ten cyniczny spot wiele mówi o partii Donalda Tuska. To w mojej opinii zło w czystej postaci. Dziś twarzą PO jest Roman G., który ma status podejrzanego w sprawie prowadzonej przez prokuraturę w Lublinie. Zamiast stawić się w prokuraturze i wyjaśnić swoją przeszłość zostaje bohaterem spotu PO. Każdy uczciwy człowiek należący jeszcze do PO powinien dziś rzucić legitymacją partyjną Platformy Obywatelskiej widząc Romana G., który swoją manifestacyjną bezkarnością śmieje się w twarz polskim obywatelom, którzy moim zdaniem mają prawo żądać, aby nie było żadnych politycznych świętych krów takich jak Roman G. czy Tomasz Grodzki" – tak spot komentuje poseł Janusz Kowalski.

Kowalski: Manipulują, by ukryć bezprawie

Dalej polityk odnosi się do sprawy sercanina. Przypomina, że ks. Michał Olszewski z szacunkiem odnosi się do funkcjonariuszy Służby Więziennej w Areszcie Śledczym Warszawa-Służew. "Ksiądz był upokarzany i odzierany z godności w Policyjnej Izbie Zatrzymań i przez pierwszą ekipę ABW na stacji Orlen. Nawet w tak oczywistej sprawie – wykorzystując słowa mecenasa Wąsowskiego – PO musi manipulować, aby ukryć bezprawie" – podkreśla Kowalski.

Następnie stwierdza, że sugestia, iż ksiądz Olszewski coś "przywłaszczył" jest tak "parszywa, że pozostaje mi tylko współczuć cynikom i kłamcom z PO, którzy niczym komuniści w PRL atakują księży kłamstwami i pomówieniami". "Prawda się obroni i ufam, że ci którzy łamali w imieniu polskiego państwa prawo oskarżając niewinnego księdza, które całe życie poświęcił na służeniu drugiemu człowiekowi, odpowiedzą za to. I zapewniam, że w przeciwieństwie do ekipy Tuska i Bodnara nikt nikogo za 3,5 roku nie będzie odzierał z godności, głodził, upokarzał i torturował. My nie jesteśmy wami i z całą stanowczością odrzucamy łamanie praw człowieka. Dlatego dziś wierzę w profesjonalną interwencję Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka w sprawie ks. Michała Olszewskiego" – podsumował poseł PiS dodając, że "każde bezprawie i przekroczenie uprawnień musi być rozliczone. To jest wielkie zobowiązanie prawicy, aby przywrócić w Polsce po rządach Tuska i Bodnara prawo i sprawiedliwość oraz rozliczyć tych, którzy czynią teraz tyle zła".

