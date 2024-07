Prezydent Duda już w Waszyngtonie. Oto program szczytu NATO

"Para Prezydencka wylądowała w Waszyngtonie" – poinformowała w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta.

We wtorek w Waszyngtonie rozpocznie się szczyt NATO. Państwa członkowskie uczczą 75. rocznicę powstania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Głównym tematem rozmów będzie jednak wojna rosyjsko-ukraińska oraz dalsze sposoby pomocy dla Kijowa. Polskę reprezentować będzie prezydent Andrzej Duda, a wraz z nim wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Para prezydencka będzie w USA do czwartku. Najważniejszym punktem wizyty jest wtorkowa uroczystość z okazji 75. rocznicy podpisania Traktatu Północnoatlantyckiego w 1949 roku. Wydarzenie odbędzie się o godz. 11 czasu polskiego.

Szczyt NATO. Najważniejsze posiedzenie w środę i czwartek

Właściwą część szczytu zaplanowano na środę. Kwadrans po godz. 6 czasu polskiego odbędzie się ceremonia powitania przywódców państw członkowskich NATO przez sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga oraz prezydenta USA Joe Bidena.

Następnie, o godz. 7 czasu polskiego, rozpocznie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. Popołudniu uczestnicy udadzą się na uroczysty obiad do Białego Domu.

Na czwartek od godz. 4.30 czasu polskiego zaplanowano kontynuacje rozmów w ramach Rady z udziałem zaproszonych partnerów Sojuszu.

O 8.30 odbędzie się z kolei spotkanie w formacie NATO-Ukraina, na którym mają zapaść ważne decyzje w kwestii wspierania Kijowa. Następnie Andrzej Duda ma spotkać się z mediami.

Prezydent Duda: Polska mówi jednym głosem"

Prezydent Andrzej Duda zapewnił przed wylotem do stolicy USA, że polskie władze mówią jednym głosem w sprawie bezpieczeństwa. – Naszym celem jest, by Ukraina została w niedalekiej przyszłości przyjęta do NATO. (...) Polska mówi jednym głosem. Mamy dokładnie tę samą politykę bezpieczeństwa, realizowaną nieprzerwanie od kilku lat – stwierdziła głowa państwa.

– Będziemy dyskutowali o realizacji planów regionalnych. Dzisiaj NATO to 500 tys. żołnierzy w podwyższonej gotowości, to 23 kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego, które już w tej chwili wydają ponad 2 proc. rocznie na obronność. Ja zresztą będę proponował, aby już rozmawiać o perspektywie dalszego podwyższania poziomu tych wydatków. Oczywiście NATO takiej decyzji na tym szczycie na pewno nie podejmie, ale chcemy, żeby temat został poruszony – powiedział Andrzej Duda.

