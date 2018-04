"Siła modlitwy działa". Stanisław Michalkiewicz czuje się lepiej

"Siła modlitwy działa. Wczoraj stan Pana Stanisława Michalkiewicza był określony jako "bardzo ciężki", dzisiaj uległ poprawie! Pan Stanisław nadal jednak przebywa na oddziale intensywnej terapii. Bardzo prosimy o dalszą modlitwę i przekazywanie tej prośby rodzinie i znajomym" – informuje portal.

Popularny publicysta i komentator życia publicznego trafił wczoraj do szpitala w stanie ciężkim. "Szanowny Pan Stanisław Michalkiewicz znajduje się w szpitalu, w stanie ciężkim. Bardzo prosimy o modlitwę" – taka informacja pojawiła się wczoraj na facebookowym profilu magazynu.

Na pytania internautów, z jakiego powodu publicysta trafił do szpitala, administrator strony "Magna Polonia" odpowiedział: "Nie mamy na tę chwilę upoważnienia do informowania o szczegółach. Stan chorobowy". Jak udało się ustalić serwisowi wMeritum.pl, publicysta zachorował na zapalenie oskrzeli. Do tego dochodzą również problemy z sercem.

Już kilka dni temu pojawiły się doniesienia o złym stanie zdrowia Stanisława Michalkiewicza. Publicysta miał wziąć udział w spotkaniu otwartym w hotelu "Grand" w Lublinie. "Z powodów zdrowotnych spotkanie z red. Michalkiewiczem zostaje odwołane. Za utrudnienia przepraszamy. Nowy termin zostanie wkrótce przedstawiony – napisali organizatorzy na Facebooku.