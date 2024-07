Stan prac nad Tarczą Wschód. Nowe informacje

Pod koniec maja wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceminister resortu Cezary Tomczyk i szef sztabu generał Wiesław Kukuła zaprezentowali założenia projektu Tarcza Wschód.

Będzie finansowanie z EBI ?

Wiceszef resortu obrony zapewnił w środę, że elementy tarczy będą miały zagraniczne finansowanie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

– Tarcza Wschód to projekt wieloletni, który zajmie ok. pięć lat, jeśli chodzi o tę fazę główną, najważniejszą. My przystąpiliśmy do działania bez zbędnej zwłoki. […] Zapraszam na konferencję prasową, którą będę miał przyjemność mieć razem z gen. Kukułą, szefem Sztabu Generalnego. Tam będziemy mówili o nowych konkretach. Mogę zdradzić, że jesteśmy po rozmowach z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie elementów Tarczy, które będą mogły być sfinansowane właśnie z tego źródła – powiedział Tomczyk w "Sygnałach dnia" PR1.

Wspomniana konferencja odbędzie się o 10:00 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

– My jesteśmy na początku tej drogi, jeśli chodzi o budowanie finansowania, dlatego że sam projekt przecież rozpoczął się dopiero w marcu, kwietniu. […] Spotkanie z EBI jest jednym ze spotkań, które się odbywa, więc nie chciałbym mówić o konkretach, bo to nie pomaga w negocjacjach, ale na pewno EBI będzie istotnym elementem finansowania Tarczy Wschód – dodał Tomczyk.

Tomczyk: Start w pierwszym kwartale 2025 niezagrożony

– Dzisiaj w UE toczy się wielka dyskusja nt. powołania takiego dużego funduszu, który w ogóle dotyczyłby obronności UE. Chcemy, żeby oczywiście Tarcza Wschód była jednym z tych głównych projektów europejskich, dlatego że ona łączy Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, tak naprawdę również Finlandię – powiedział wiceszef resortu obrony.

– Ale jednocześnie my nie czekamy. My projekt rozpoczęliśmy, rozpoczniemy jego finansowanie, chcemy żeby budowa różnych elementów Tarczy Wschód ruszyła w pierwszym kwartale przyszłego roku i ten termin jest absolutnie niezagrożony – zapewnił.

Tarcza Wschód

Jest to program o charakterze militarnym, w który zaangażowanych będzie kilka ministerstw oraz samorządy. Realizacja została zaplanowana na lata 2024-2028. Szacowany koszt sięga 10 mld zł. Władze resortu obrony nadmieniły, że jest to jedynie "koszt materiałowy".

W celu finansowania przedsięwzięcia do Sejmu wpłynie projekt specjalnej ustawy. Obecnie trwa planowanie, a pierwsze inwestycje w zakresie infrastruktury pojawią się w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Podczas prezentacji projektu generał Kukuła wskazał szczegóły czterech zasadniczych "linii wysiłku" projektu: 1. wzmocnienie możliwości przeciwzaskoczeniowych; 2. ograniczenia mobilności przeciwnika; 3. zapewnienie mobilności dla wojsk własnych; 4. zwiększenie bezpieczeństwa wojsk i ochrona ludności cywilnej.

