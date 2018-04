Ministrowie mają oddać nagrody. Caritas: Jesteśmy zaskoczeni

"W związku z informacją o zamiarze przekazania nagród ministerialnych na rzecz Caritas, pragnę podkreślić, że Caritas przyjmuje tylko i wyłącznie dobrowolne datki na cele charytatywne" – czytamy w sobotnim oświadczeniu organizacji.

Komunikat nawiązuje do wystąpienia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosił w czwartek, że ministrowie i wiceministrowie rządu Beaty Szydło przekażą swoje nagrody na cele społeczne do Caritasu. Termin, jaki ustalono, to połowa maja.

Ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska, podkreślił, że zamiar przekazania ministerialnych premii jest dla organizacji zaskoczeniem i nie był z nią konsultowany. "Jeśli do Caritas trafią dobrowolne wpłaty, to zostaną one w całości przekazane na programy pomocy dla dzieci: «Tornister pełen uśmiechów« i »Skrzydła«" – zapowiedział ks. Iżycki.