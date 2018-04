Wielka feta na Podhalu. Ząb dziękował Stochowi

Kamil Stoch i jego małżonka pojawili się w Zębie w sobotnie przedpołudnie. Na miejsce zjechali również kibice, aby podziękować skoczkowi za niezwykle udany i emocjonujący sezon. Powitanie mistrza relacjonowały największe ogólnopolskie media.

– Uważam, że jeszcze nie osiągnąłem wszystkiego, co jest do osiągnięcia. W dalszym ciągu można stawiać sobie nowe cele i wyzwania. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. (…) Mam wewnętrzne poczucie, że mogę się jeszcze rozwinąć – mówił Stoch na konferencji prasowej.

W sezonie 2017/2018 polski skoczek zwyciężył w klasyfikacji generalnej, a także w turniejach: Czterech Skoczni, Willingen Five, Raw Air czy Planica 7. Zdobył również złoty i brązowy (w drużynie) medal na igrzyskach w Pjongczangu.