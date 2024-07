Domagają się dymisji Hennig-Kloski. "Destrukcja polskiego sektora leśno-drzewnego"

Pracownicy Lasów Państwowych zapowiadają protest na ulicach Warszawy. Odbędzie się on 12 lipca o godzinie 11:00 w Warszawie pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Protestujący przejdą pod siedzibę Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która mieści się na ulicy Wawelskiej.

Domagają się "spokojnej pracy"

"Pracownicy Lasów Państwowych będą domagać się między innymi wycofania Moratorium na wycinkę lasów, które Ministerstwo Klimatu i Środowiska wprowadziło 8 stycznia tego roku, a w czerwcu przedłużyło jego obowiązywanie do końca września. Zgodnie z zarządzeniem ministerstwa, w 28 nadleśnictwach na obszarze ponad 94 tys. hektarów lasów wstrzymano, bądź ograniczono pozyskiwanie drewna" – informuje Tysol.pl.

Leśnicy żądają także zapewnienia pracy dla zakładów usług leśnych i niezakłóconych dostaw surowca dla przemysłu drzewnego. Protestujący domagają się realnego dialogu z rządem, poszanowania zawodu leśnika oraz "stabilnej, spokojnej, pozbawionej polityki pracy".

Dymisja minister

Wśród postulatów jest również wycofanie się rządu z projektu zmiany Ustawy o Lasach i Ustawy o Ochronie Przyrody. Zdaniem leśników forsowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmiany mogą doprowadzić do ogromnego bezrobocia i "destrukcji polskiego sektora leśno-drzewnego".

Komitet Protestacyjny domaga się natychmiastowej dymisji minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski i odpowiedzialnego za leśnictwo wiceministra Mikołaja Dorożały.

W zeszłym tygodniu Mikołaj Dorożała poinformował, że do połowy lipca ma zostać opublikowany projekt wytycznych i rekomendacji dotyczący tzw. lasów społecznych i lasów cennych przyrodniczo. Projekt to efekt zainaugurowanej w kwietniu Ogólnopolskiej Narady o Lasach.

Wiceminister klimatu i środowiska wyjaśnił dziennikarzom, że wytyczne mają pomóc w zdefiniowaniu takich obszarów, a rekomendacje wskazać, jak ma wyglądać ochrona terenów.

Konsultacje społeczne mają trwać od połowy lipca do połowy sierpnia. Do końca sierpnia resort ma przygotować ostateczną wersję dokumentów. Dorożała zapowiedział, że pierwszy projekt dotyczący tzw. lasów społecznych dla kilkunastu miast ma zostać wyznaczony do końca października.

