Kolejni Ukraińcy wyjadą z Polski. Mają tydzień

W myśl przyjętej przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawy mobilizacyjnej, osoby zarejestrowane do służby wojskowej, w tym mężczyźni w wieku 18-60 lat, są zobowiązani do zaktualizowania swoich danych. Chodzi tu o podanie aktualnego adresu zamieszkania i status pobytu. Na dopełnienie tych formalności mieli 60 dni. Czas ten upływa już za tydzień tj. 17 lipca.

Ustawa mobilizacyjna. Ukraińcy mają tydzień na formalności

Z czym będzie wiązał się brak zaktualizowania informacji? Otóż osobom takim nie zostaną przedłużone lub wydane dokumenty umożliwiające pobyt za granicą. Jak podkreśla cytowany przez Interię Maciej Pełka z Gi Group Poland, w konsekwencji ci, których paszporty mają krótki okres ważności, mogą stracić możliwość podróżowania oraz pracy po upływie ważności aktualnych dokumentów umożliwiających legalizację pracy i pobytu za granicą.

Dopełnienie tych formalności dotyczy także Ukraińców przebywających w Polsce. W marcu, według danych ZUS, do ubezpieczenia było zgłoszonych w naszym kraju 762,2 tysiące pracowników z Ukrainy. Aż 52 proc., z tej grupy stanowią mężczyźni. Większość z nich związanych jest z branżą budowlaną, przemysłem, logistyką, rolnictwem i handlem.

Nie wszyscy muszą wyjechać

Warto podkreślić, że nie wszyscy pracownicy zostaną zmuszeni do powrotu na Ukrainę. Jak bowiem wskazują eksperci, ci którzy przybyli do Polski przed wybuchem wojny i ich pobyt trwa nieprzerwanie od co najmniej pięciu lat będą mogli kontynuować pracę i ubiegać się o przedłużenie pozwolenia na pobyt bądź wydanie karty rezydenta długoterminowego. Jeśli zaś chodzi o Ukraińców pozostających w związkach małżeńskich z Polkami, będą mogli oni wnioskować o wydanie karty stałego pobytu, karty Polaka bądź przyznanie polskiego obywatelstwa.

Opcje te nie są dostępne dla mężczyzn, którzy granicę z Polskę przekroczyli po 24 lutego 2022 roku.

Obawy przedsiębiorców. "To odpływ kilku tysięcy pracowników"

Sytuacja ta jest niepokojąca nie tylko dla samych Ukraińców. Obawiają się jej także polscy przedsiębiorcy, którzy spodziewają się odpływu kilku tysięcy pracowników.

"Największe obawy o przyszłość mają przedsiębiorstwa, w których ze względu na profil działalności, w zespołach występuje przewaga mężczyzn. Jest to związane z charakterem pracy czy też z systemem zmianowym" – wskazuje Interia.

W obliczu trudności, jakie wiążą się z wyjazdem Ukraińców z naszego kraju, branża HR postuluje o wprowadzenie ułatwień dla migrantów z Azji i Ameryki Południowej.

Czytaj też:

Ukraińcy ocenili swoich sojuszników. Polacy na szarym końcuCzytaj też:

Przemyt Somalijczyków przez Polskę. Ukraińcy aresztowaniCzytaj też:

Co dalej z pomocą dla Ukrainy? Ciekawe wyniki sondażu wśród Europejczyków