Kto odpowiada za PR władzy

Lista błędów, które rząd PiS popełnił w ostatnim czasie, a których wydźwięk można było zniwelować skuteczną polityką komunikacyjną, jest długa. Spadki sondażowe, które zepchnęły Prawo i Sprawiedliwość do defensywy, to efekt przede wszystkim polityki wewnętrznej. Ciągnąca się od kilku tygodni telenowela, której tematem są nagrody i premie przyznane członkom rządu przez poprzednią premier, zakończona ubiegłotygodniową zapowiedzią zwrotów i cięć uposażeń poselskich, to wizerunkowa katastrofa. A to tylko wierzchołek góry lodowej.