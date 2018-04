– Jaką rolę w czasie stanu wojennego odgrywała Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego? – piszą Sebastian Ligarski oraz Grzegorz Majchrzak w tekście „WRON od kulis”.

Na łamach „Do Rzeczy” również raport „Jak szpieguje Rosja”:

– Zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa urzędnik przygotowywał dla rosyjskich służb profile osób zajmujących się m.in. bezpieczeństwem energetycznym – ustalił tygodnik „Do Rzeczy” – pisze Wojciech Wybranowski w artykule „Energetyczny szpieg”.

– Byłem nielegałem – przyznaje Jack Barsky, szpieg KGB, który współpracował z FBI, w rozmowie z Piotrem Włoczykiem.

W najnowszym tygodniku „Do Rzeczy” także:

– Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej musiał powstać przy wykorzystaniu kruczków prawnych, ale jest elementem normalności każdego zdrowego społeczeństwa. Jeśli komuś przynosi to ujmę, to Hannie Gronkiewicz-Waltz – zauważa Piotr Semka w artykule „Osiem lat czekania na godność”.

– Dziadek Jarosława Marka Rymkiewicza zajmował się tym, co w 1980 r. odżyło jako Solidarność – pisze Joanna Lichocka w tekście „Wieczne koło”.

– Musimy podnieść poziom studiów – przekonuje dr Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, w rozmowie ze Stefanem Sękowskim.

– Trzynastu sprawców zamachów na metro w Tokio prawdopodobnie zostanie straconych w najbliższych dniach. Sprzeciw wobec tej kary jest dla Japończyków kompletnie niezrozumiały – zauważa Tomasz P. Terlikowski w tekście „Radykalnie inna Japonia”.

– Chociaż dziś wielu wydaje się to niewyobrażalne, to największy portal społecznościowy świata może podzielić los Yahoo, MySpace, Nokii, BlackBerry, Kodaka czy Pan Am. Aby do tego nie dopuścić, niektórzy udziałowcy żądają już głowy Marka Zuckerberga – zauważa Jacek Przybylski w artykule „Pożegnanie z Facebookiem?”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Agnieszka Niewińska o modzie na papugarnie oraz Piotr Gociek o najnowszej powieści Roberta Harrisa.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 9 kwietnia 2018. Tygodnik „Do Rzeczy” można też czytać w popularnej na całym świecie aplikacji Kiosk Google Play (Google Newsstand), która umożliwia między innymi dodawanie własnych notatek do tekstów.