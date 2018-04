"Zwykły Polak" patrzy na PiS

Kłopotów PiS namnożyło się nagle tyle, że dla publicysty temat wydaje się samograjem. Nagrody, konflikt z Izraelem i lobby żydowskim w USA, prezydenckie weto do ustawy degradacyjnej, a przede wszystkim wewnętrzna, zupełnie już bezwstydnie prowadzona wojna sukcesyjna, która jest – mówiąc językiem Saddama Husajna – matką wszystkich innych problemów rządzącej partii. O każdej z tych spraw można by napisać dużo i wnikliwie, ale robią to inni. Ja, bardziej ambitnie, chciałbym zwrócić uwagę na problem najważniejszy. Chociaż nie tak jak te wymienione pilny i przez to rzadziej zauważany.