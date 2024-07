Polska wśród krajów, które chcą opracować wspólnie nowe rakiety

"Francja, Niemcy, Włochy i Polska rozpoczęły w czwartek inicjatywę opracowania wystrzeliwanych z lądu rakiet manewrujących o zasięgu przekraczającym 500 km, aby wypełnić lukę w europejskich arsenałach, którą ich zdaniem obnażyła wojna Rosji na Ukrainie" – podała agencja Reutera.

Ministrowie obrony tych obu krajów podpisali list intencyjny na marginesie szczytu NATO w Waszyngtonie.

Wcześniej, w środę, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że wraz z ministrami obrony 12 krajów NATO podpisał w Waszyngtonie memorandum dot. działań koalicji dronowej wspierającej Ukrainę, w której uczestniczy także Polska. "Skoncentrujemy się na dostarczaniu armii ukraińskiej dronów różnych typów. To obecnie jedna z kluczowych zdolności, której Ukraina pilnie potrzebuje" – ogłosił wicepremier.

Szczyt NATO. Biden: Rosja weszła w tryb wojenny

We wtorek w Waszyngtonie rozpoczął się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego, który potrwa do czwartku. Podczas obrad Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Obecny w Waszyngtonie jest także szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Joe Biden, rozpoczynając obrady przywódców państw NATO, zaznaczył, że odkąd sprawuje urząd prezydenta USA, dwukrotnie zwiększono ilość grup bojowych NATO na wschodniej flance Sojuszu. Wskazał, że Finlandia i Szwecja dołączyły do NATO, a liczba sojuszników, którzy wydają przynajmniej 2 procent PKB na obronność, wzrosła z dziewięciu do 23.

– Nie jest to przypadek, to wybór. 75 lat temu zmodernizowaliśmy naszą zdolność odstraszania, naszą zdolność obrony. Dziś musimy zadać sobie pytanie: co teraz? Jak możemy czynić naszą tarczę silniejszą? Naszą odpowiedzią musi być wzmocnienie naszej bazy przemysłowej. Obecnie Rosja przestawiła swoją gospodarkę na tryb wojenny, znacząco zwiększyła swoją produkcję broni, amunicji i pojazdów. Robi to dzięki pomocy Chin, Korei Północnej i Iranu. Nie możemy pozwolić, żeby nasz Sojusz pozostał w tyle — zaznaczył prezydent USA.

Joe Biden wyraził także zadowolenie z tego, iż "wszyscy członkowie NATO czynią zobowiązanie do wzmocnienia bazy przemysłowej" Sojuszu. – Nasze zobowiązanie dotyczące wydatków na obronę jest kluczowym krokiem na rzecz zwiększenia naszego bezpieczeństwa. Po raz pierwszy w historii każdy kraj NATO zobowiązuje się wzmocnić bazę przemysłową w swoim kraju – stwierdził.

