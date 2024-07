Morawiecki: Potrzebujemy dziś prawdy o Wołyniu

11 lipca obchodzimy 81. rocznicę "krwawej niedzieli", która jest uznawana za kulminację Rzezi Wołyńskiej. Rzeź wołyńska to ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP w czasie okupacji niemieckiej tego terytorium. Kulminacja mordu miała miejsce latem 1943 r. Nie jest znana dokładna liczba ofiar, historycy szacują, że zginęło ok. 50–120 tys. Polaków. Analogiczne ludobójstwo zostało przeprowadzone przez oddziały UPA w pierwszej połowie 1944 roku na terenach sąsiadujących z Wołyniem województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, określanych jako Galicja Wschodnia bądź Małopolska Wschodnia.

Morawiecki: Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć

"Rzeź Wołyńska to wielki krzyk i wielkie milczenie. Krzyk kobiet, krzyk dzieci, krzyk świadków. Krzyk rodzin wołyńskich, przez lata walczących o należną sprawiedliwość. To również wielkie milczenie. Próby tuszowania prawdy najpierw w czasach PRL, a następnie w III RP" – napisał w mediach społecznościowych były premier.

Mateusz Morawiecki podkreśla, że potrzebujemy dziś prawdy o Wołyniu. "Potrzebujemy szczerości i autentycznego pojednania, opartego na faktach. Relacje polsko-ukraińskie muszą się opierać o ten fundament prawdy. Pamięć, prawda i szacunek do historii – nawet tej najtrudniejszej – to podstawa do budowania wspólnej przyszłości" – czytamy.

"Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Pamiętać nie oznacza chęci odwetu. Ofiary rzezi wołyńskiej wołają o prawdę i sprawiedliwość, a nie o zemstę. Dlatego Polska musi domagać się ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Mój rząd wykonał poważny krok w tym kierunku, doprowadzając do prac we wsi Puźniki i odkrycia masowego grobu ofiar zbrodni UPA. Czas na kolejne kroki. Tylko prawda otworzy nam drzwi do szczerego pojednania i odbierze oręż Rosji, czyhającej na to, by nas poróżnić" – podsumował polityk PiS.

