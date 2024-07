"Naprawdę chcecie tego dla swoich dzieci?". Skandal w publicznej bibliotece

Akcja zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną im. Jarosława Iwaszkiewicza w Obornikach Śląskich ma związek z tzw. Pride Month, czyli obchodzonym w czerwcu przez środowiska LGBT miesiącem dumy.

Biblioteka publiczna deprawuje dzieci ideologią LGBT

To właśnie z tej okazji placówka udekorowała Dział dla Dzieci i Młodzieży tęczowymi flagami. Przygotowano też wystawę i "materiały edukacyjne". Wśród nich książka "Różnorodność i szacunek. Razem tworzymy przyszłość", wydana w ramach inicjatywy "Biblioteka równości" w czerwcu tego roku.

Przed kilkoma dniami poinformowano, że akcja została przedłużona.

"Pride Month oficjalnie się skończył, ale u nas w bibliotece pozytywne zainteresowanie naszą akcją było tak ogromne, że postanowiliśmy przedłużyć świętowanie aż do końca wakacji! Zapraszamy Was serdecznie do odwiedzenia działu dla dzieci i młodzieży, gdzie przygotowaliśmy wystawę. Naszym celem jest promowanie zrozumienia, szacunku i miłości dla różnorodnych rodzin" – poinformowała biblioteka na swoim profilu w mediach społecznościowych.

We wpisie poinformowano, że w placówce można "odkrywać książki i materiały edukacyjne, które pokazują, jak piękna jest różnorodność, które pomogą Wam lepiej zrozumieć, że miłość naprawdę nie wyklucza".

"Przyjdźcie i świętujcie razem z nami! Razem tworzymy przyszłość pełną równości i akceptacji" – zaapelowała "Biblioteka Równości".

facebook

"Rewolucjoniści spod znaku tęczy zawsze biorą na cel małe dzieci"

Na deprawację, jaka odbywa się w placówce zwrócił uwagę działacz Konfederacji Miłosz Tumalewicz.

"Moje rodzime Oborniki Śląskie stały się atakiem rewolucji seksualnej. Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza na dziale dziecięcym postanowiła zrobić wystawkę dotyczącą ideologii LGBT" – napisał na Facebooku.

Jak przekazał, w spreparowanych ulotkach możemy przeczytać o fałszywych definicjach rodziny w różnych konfiguracjach i wariantach a także o fałszywie pojmowanej miłości. "W ulotce napisane jest wprost o tym kim jest jest gej, lesbijka itp. Jak ta wiedza ma być przydatna małym dzieciom!" – czytamy.

Tumalewicz zwrócił uwagę, że rewolucjoniści spod znaku tęczy zawsze biorą na cel małe dzieci, nigdy nie spieszą się jakoś przekonywać seniorów i emerytów.

facebook

W innym wpisie były kandydat Konfederacji na posła poinformował, że w najbliższy piątek o godz. 16.00 Ruch Narodowy zorganizuje konferencję prasową pod budynkiem biblioteki i będzie domagał się na niej usunięcia tych skandalicznych treści.

"Homopropaganda za publiczne środki"

Sprawa wywołała też poruszenie wśród internautów.

"Za publiczne środki homopropaganda uderzająca w dzieci. Wierzę, że sprawa zostanie nagłośniona i odpowiednie instytucje rozliczą autora tego projekt" – napisał jeden z użytkowników Facebooka.

"Zastanawiam się, na jakiej podstawie uzurpujecie sobie Państwo prawo do wkraczania w kompetencje rodziców? Kwestia różnorodności preferencji seksualnych jest delikatna i to rodzice powinni decydować o tym, w jaki sposób przedstawią tę kwestię swoim dzieciom" – czytamy w innym komentarzu.

"Tak wygląda świetlica dla dzieci sponsorowana z publicznych pieniędzy w Obornikach Śląskich! Czy naprawdę chcecie tego dla swoich dzieci?" – zapytała jedna z internautek.

Czytaj też:

Porzucili LGBT, uważani za zdrajców – szukają wsparciaCzytaj też:

Flaga LGBT przed ambasadą Niemiec. Elbling: Warszawa jest dziś kolorowaCzytaj też:

"Twój rząd obalą pe***y". Tuskowi dostało się podczas Parady Równości